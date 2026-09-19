Antalya\'da villa kiralama dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da internet üzerinden villa ve bungalov kiralama ilanı vererek bir kişiyi dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, internet üzerinden villa ve bungalov kiralama ilanı vererek vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmada, A.Ç. isimli kişinin internet üzerinden villa ve bungalov kiralama ilanı veren şüphelilerle iletişime geçtiği, kendisine bildirilen farklı banka hesaplarına para gönderdiği ve bu yöntemle dolandırıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 3 ilde 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.