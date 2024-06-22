Antalya'da yalnız yaşayan adam ev sahibi tarafından ölü bulundu - Son Dakika
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Antalya'da yalnız yaşayan adam ev sahibi tarafından ölü bulundu

Antalya'da evde yalnız yaşayan bir adamın ölü olarak bulunduğu haberi, yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Ev sahibi, hareketsiz bir şekilde kanepede yatan kiracısını fark ederek durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Baba ve dayısı ise acı haber karşısında gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.06.2024 19:56
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Antalya'da yalnız yaşayan adam ev sahibi tarafından ölü bulundu

Haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu

ANTALYA - Antalya'da evde yalnız yaşayan adamın kanepenin üzerinde hareketsiz yattığını gören ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsın öldüğünü belirledi. Haberi alan adamın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 121 sokakta yer alan 7 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi olduğu öğrenilen Ş.B., köpeğini gezdirmek için evden çıkarken, kiracısı ve aynı zamanda arkadaşı olan Samet İçlek'in oturduğu dairenin önüne gitti. Camdan baktığında İçlek'in hareketsiz olarak kanepenin üzerinde yattığını görünce hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri kapıyı açamayınca itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Samet İçlek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Baba ve dayısı gözyaşlarına boğuldu

Ölüm haberini alarak olay yerine gelen Samet İçlek'in baba ve dayısı ise gözyaşlarına boğuldu. Eve giren acılı baba ve dayı polis ekiplerinin yardımıyla evden çıktı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından İçlek'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da yalnız yaşayan adam ev sahibi tarafından ölü bulundu - Son Dakika

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