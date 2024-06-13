Antalya'da Yangın: Ev ve Sera Kül Oldu

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, prefabrik ev ve seraya sıçradı. Yangında ahşap ev küle dönerken, satılmak üzere seradan toplanan yüzlerce patlıcanlar köze döndü.

Yangın, öğle saatlerinde Karalar Mahallesi Merkez Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek Mustafa Yüksel'e ait ahşap ev ile Hasan Demir isimli vatandaşa ait seraya sıçradı. Alev topuna dönen ev ile seraya hortumla müdahale eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve çok sayıda vatandaşın müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangın, bölgede yapılan soğutma çalışmasının ardından tamamen söndürüldü. Otluk alanda başlayan yangında prefabrik ev küle dönerken, satılmak üzere başka bir seradan toplanan ve prefabrik evin altına istiflenen patlıcanlar köze döndü. Serada ise maddi hasar meydana geldi.

Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA