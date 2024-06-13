Antalya'da Yangın: Ev ve Sera Kül Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Yangın: Ev ve Sera Kül Oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında otluk alanda başlayan yangın, prefabrik ev ve seraya sıçradı. Ev ve serada büyük hasar meydana gelirken, yüzlerce patlıcanlar ise köze döndü.

13.06.2024 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, prefabrik ev ve seraya sıçradı. Yangında ahşap ev küle dönerken, satılmak üzere seradan toplanan yüzlerce patlıcanlar köze döndü.

Yangın, öğle saatlerinde Karalar Mahallesi Merkez Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek Mustafa Yüksel'e ait ahşap ev ile Hasan Demir isimli vatandaşa ait seraya sıçradı. Alev topuna dönen ev ile seraya hortumla müdahale eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve çok sayıda vatandaşın müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangın, bölgede yapılan soğutma çalışmasının ardından tamamen söndürüldü. Otluk alanda başlayan yangında prefabrik ev küle dönerken, satılmak üzere başka bir seradan toplanan ve prefabrik evin altına istiflenen patlıcanlar köze döndü. Serada ise maddi hasar meydana geldi.

Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Gazipaşa, Antalya, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yangın: Ev ve Sera Kül Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
17:26 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
11:11 LGS’de çıkan soru davalık oldu: Ya cevabı değiştirsinler ya da iptal etsinler LGS'de çıkan soru davalık oldu: Ya cevabı değiştirsinler ya da iptal etsinler
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
17:12 Cimbom’a piyango vurdu Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo’ya servet değerinde teklif Cimbom'a piyango vurdu! Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo'ya servet değerinde teklif
16:10 Ayşe Ateş’ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar Ayşe Ateş'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 20:29:31. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Yangın: Ev ve Sera Kül Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement