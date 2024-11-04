Antalya\'da Yangın: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

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Antalya'da 2 katlı evde çıkan yangında 26 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi 1705. Sokak'ta saat 17.30 sıralarında Menekşe Aslan'ın (26) yaşadığı 2 katlı evin giriş katında yangın çıktı. Yangını gören çevredeki komşuları, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada komşular yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede Menekşe Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

"Kadın çığlıkları attı, dakika sürmedi öldü"

Bir mahalle sakini, "İkindi namazını kıldım, pencerenin önünde Kur'an okuyordum, o esnada kadının çığlıklarını duydum. Kendimizi dışarı attık ama komşularla birlikte kurtaramadık. Ancak yangını söndürebildik. Eve gelen giden kadınlar farklı oluyor, hangisi bilmiyorum. Yangını söndürmeye çalıştık. Kadın çığlıklar attı, dakika sürmedi öldü. Evin içinden alevler yükseldi, 10 dakikada her şey bitti" dedi.

Olay Yeri İnceleme Ekibi ve savcının incelemelerinin ardından genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA