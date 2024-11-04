Antalya'da Yangın: Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Yangın: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya'da çıkan yangında 26 yaşındaki Menekşe Aslan yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.11.2024 22:14
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Antalya'da 2 katlı evde çıkan yangında genç kadın hayatını kaybetti

Görgü tanığı: "Kadın çığlıklar attı, dakika sürmedi öldü"

ANTALYA - Antalya'da 2 katlı evde çıkan yangında 26 yaşındaki kadın yanarak hayatını kaybetti. Mahalle sakini bir vatandaş, "Yangını söndürmeye çalıştık. Kadın çığlıklar attı, dakika sürmedi öldü. Evin içinden alevler yükseldi, 10 dakikada her şey bitti" diye konuştu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi 1705. Sokak'ta iki katlı evin giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında çıkan yangında henüz bilinmeyen bir nedenle Menekşe Aslan'nın yaşadığı evde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki komşular, olayı 112 acil servis hattına bildirdi. Bölgeye, itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bu sırada komşular içeride biri olduğunu düşünerek yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında içeride yapılan incelemede Menekşe Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

"Kadın çığlıkları attı, dakika sürmedi öldü"

İsminin belirtilmesini istemeyen komşusu, "İkindi namazını kıldım, pencerenin önünde Kur'an okuyordum, o esnada kadının çığlıklarını duydum. Kendimizi dışarı attık ama komşularla birlikte kurtaramadık. Ancak yangını söndürebildik. Eve gelen giden kadınlar farklı oluyor, hangisi bilmiyorum. Yangını söndürmeye çalıştık. Kadın çığlıkları attı, dakika sürmedi öldü. Evin içinden alevler yükseldi, 10 dakikada her şey bitti" dedi.

Yangının çıktığı alanda; Olay Yeri İnceleme Ekibi ve Savcının çalışmalarının ardından, Menekşe Aslan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yangın: Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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