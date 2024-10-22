Antalya\'da Yangın İhbarı: Şömineden Çıkan Alevler Kontrol Altına Alındı

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Antalya'da 112'ye gelen yangın ihbarı itfaiye ve polisi alarma geçirirken yangının, şöminedeki gazetelerin atılan izmaritle tutuşması sonucu çıktığı öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 4 katlı binanın en üst katında yangın çıktığı ihbarı, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, en üst kattaki dairenin balkonunda çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede binanın içerisine ulaşmadan söndürdü. Yetkililer, balkondaki şömineye söndürülmeden atılan izmaritin gazete parçalarını tutuşturduğunu, alevlerin şöminenin yanında bulunan sehpanın yanmasına neden olduğunu belirtti. - ANTALYA