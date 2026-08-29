Antalya'da Yangın Korkusu: Aile Kurtuldu - Son Dakika
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Antalya'da Yangın Korkusu: Aile Kurtuldu

Antalya\'da Yangın Korkusu: Aile Kurtuldu
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir otomobilde çıkan yangında aile yara almadan kurtuldu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde bulunan sürücü, eşi ve çocuğu araçtan çıkarak kurtuldu. Adeta alev topuna dönen ve kimsenin müdahale için yaklaşamadığı araca, ihbarla adrese gelen itfaiye ekibinden kadın personel ilk müdahalede bulunup söndürdü.

Olay, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Yeni Hal Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 07 BSR 818 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü otomobili durdururken, eşi ve çocuğuyla birlikte araçtan çıktı.

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibinde görevli kadın personel, alevlerin sardığı otomobile müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Sürücü, eşi ve çocuğunun yara almadan kurtulduğu yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Antalya, İtfaiye, Kepez, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Yangın Korkusu: Aile Kurtuldu - Son Dakika

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