Antalya'da Yangın Paniği: Mahsur Kalanlar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Yangın Paniği: Mahsur Kalanlar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Antalya\'da Yangın Paniği: Mahsur Kalanlar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
06.08.2025 14:39  Güncelleme: 14:45
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sonucu dumandan etkilenen üç kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Dairelerde ve balkonda mahsur kalarak yardım çığlıkları atan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 201 Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairede bulunan klimada başlayan yangına ilk olarak apartman sakinleri müdahale etmek istedi, ancak yangın tüpüne ulaşamayan apartman sakinlerinin tüm çabalarına rağmen alevler bir anda daireyi sardı. Yangının 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekibin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balkon ve çatıya sığındılar

Verilen adrese gelen ekipler alevler içindeki daireye hızla müdahale ederken, yanan dairenin bulunduğu apartmanda mahsur kalan vatandaşlar dairelerinin balkonuna ve çatıya sığındı. Apartmanın en üst katında mahsur kalan bir kadın ve çocukları aşağıda bulunan itfaiye ekipleri ve vatandaşlara seslenerek yardım istedi. Yoğun duman nedeniyle dairelerinden çıkamayan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden alınarak apartmanın dışına çıkartıldı. Ev sahibinin bulunmadığı bir daire içerisinde bulunan bir köpek ise itfaiye erleri tarafından sepete konularak kurtarıldı.

Balkonda kurtarılmayı beklediler

En üst katta mahsur kalan vatandaşlardan Alptuğ Çıngır, yangını fark ettikleri anda havluları ıslatarak içeriye duman girmesini engellemeye çalıştıklarını belirterek "Ben yukarda terastaydım, küçük kardeşim bağırdı. Aşağıya indiğimde kapının oralardan dumanlar geliyordu. Annem sabah gördüğü rüyadan bahsetmişti. O da çıktı sanırım. Biz ilk önce terasa çıktık, orası daha güvenlidir diye. Çok duman gelmiyordu, oksijenlidir diye oraya geçtik. Kapının altına ıslak havlu koyduk. Dumanlar içeri girmesin diye, salonun kapısına da koyduk. Ardından arka tarafta beklemeye başladık" dedi.

"Kapı altlarına ıslak havlu koyduk"

Site sakinlerinden Sezer Çetin ise yürüyüş yaptığı sırada dumanları fark ettiğini yaklaştığında ise apartmanın yandığını gördüğünü belirterek, "Dumanları gördüm, yaklaştığımda bizim sitede olduğunu gördüm. Geldiğimde itfaiye müdahale etmişti. Polis ve sağlık ekipleri hepsi buradaydı" ifadelerini kullandı. Hurma Mahalle Muhtarı Canan Aydın'da yangından en büyük tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyleyerek, "Klimada kaynaklı bir yangın, büyük bir kalabalık vardı. Korkulan olmadı, tesellimiz can kaybı bulunmaması" şeklinde konuştu. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişi kontrol amacıyla olay yerinde ki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yangın Paniği: Mahsur Kalanlar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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