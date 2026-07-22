Antalya'da Yangın: Yaşlı Çift Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Yangın: Yaşlı Çift Kurtarıldı

22.07.2026 15:20
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Antalya'da çıkan yangında, yaşlı bir çift mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da yaşlı bir çiftin yaşadığı tek katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin uyarısıyla evden çıkarılan çift yara almadan kurtulurken, alevlerden zarar görmeyen ve içerisinde para bulunan çanta, itfaiye ekiplerince evden çıkarılarak sahibi Havva Mavi'ye teslim edildi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3861 Sokak üzerindeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havva ve Mehmet Mavi çiftinin yaşadığı evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, yaşlı çifti uyararak dışarı çıkmalarını sağladı.

Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada büyüyen alevler, evin ahşap çatısına ulaşarak kısa sürede yapının tamamını sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yaşlı çift evlerinin yakınında söndürme çalışmalarını endişeyle takip etti.

Para bulunan çanta sahibine teslim edildi

Yangının söndürülmesinin ardından Havva Mavi, evde bıraktığı çantanın içerisinde para bulunduğunu belirterek itfaiye ekiplerinden kontrol etmelerini istedi. Evde inceleme yapan ekipler, alevlerden zarar görmeyen bir odada buldukları çantayı dışarı çıkararak Mavi'ye teslim etti.

Yangında Havva ve Mehmet Mavi çiftinin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Yangın: Yaşlı Çift Kurtarıldı - Son Dakika

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