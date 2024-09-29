Antalya'da Yangında Cesur Anne - Son Dakika
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Antalya'da Yangında Cesur Anne

Antalya\'da Yangında Cesur Anne

Antalya'da yangında iki çocuğunu kurtaran cesur annenin hikayesi güvenlik kameralarına yansıdı.

29.09.2024 14:58
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Antalya'da bir dubleks dairede çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın sırasında evde mahsur kalan iki çocuğunu kurtarmak için alevlerin arasına giren anne, küçük oğlunu dışarı çıkarmayı başardı. O anlar, sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Meydankavağı Mahallesi İsmail Cem Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre anne Neslihan Yayla, ortanca kızı Bilge Yayla'yı (14) okuldan almak için evden çıktı. Yaklaşık yarım saat sonra, evde bulunan klimanın iç ünitesinden yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, eve dönen anne dairesinin alevlerin içerisinde olduğunu ve 4 yaşındaki oğlu Mert Kaan Yayla'nın ikamet içerisinde mahsur kaldığını gördü. Karşılaştığı manzara karşısında panik ve korku içerisinde kalan anne, üzerine bir bidon su dökerek yangının ortasına girmeye karar verdi.

Oğlunu evin salonunda buldu

Komşusundan aldığı suyu üzerine döken ve alevlerin arasına giren anne oğlunu ikametin salon kısmında buldu. Neslihan Yayla, duman içerisindeki evden küçük oğlunu alarak çıkmayı başardı. Yangın sırasında büyük kızı Özgün Doğa Yayla (17) ise panik içinde çatı katından karşı daireye ulaşarak kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Daireden çıkarılan Mert ve Özgün Yayla, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünün ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Öte yandan yaşanan panik anları ise sitede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yangın çığlığına ilk olarak market çalışanları ve vatandaşlar yetişti

Yangının çıktığı ana tanık olan market çalışanı Mustafa Yeşiltaş, "Biz dışarıda oturuyorduk, yangın var dediler. Hemen geldik, camlar patlıyordu, biz üç kişi girdik insanlar sonradan geldi. Yukarıda camlar patlıyordu. İki motorlu vardı, içeri girdik. Birisi "İmdat" diğeri "Dikkat çocuk var" diye bağırıyordu. Yukarı çıktık, yangın en son dairede çıkmıştı, kapı kapalıydı. Uzun süre omuzla tekmeledik, kapı açılmadı. Birisi evin anahtarını getirdi, kapıyı anahtarla açtık. Sonra ben maske almaya indiğimde çocukları kimin çıkardığını bilmiyorum, çocukları çıkardılar. Kimsenin yüzü gözükmüyordu, her yer simsiyahtı. Hep beraber aşağı indik. Çocuğun annesi içeri girmek istedi ama içeri girilebilecek gibi değildi, kara duman atıyordu. Nefes alacak gibi değildi. Allah'a çok şükür herkes kurtarıldı" dedi.

"Sokağın köşesinde evin yandığını gördüm"

Yangın esnasında evinin önüne gelmesinin büyük bir şans olduğunu söyleyen anne Neslihan Yayla yaşadığı panik anlarını anlattı. Komşuların bir patlama sesi duyduğunu söyleyen Yayla, "Dün ortanca kızımı okuldan almaya gitmiştim. Büyük kızım ile küçük oğlum evdeydiler. Saat 16.16 sıralarında onları aramıştım bir sıkıntı yoktu. Tam evin köşesine geldiğimde dairemin alevler içerisinde olduğunu gördüm. Mutfak camından dumanlar çıkıyordu. Komşular bir patlama sesi duyduklarını söyledi. Koşup direkt arabayı bıraktım ve yukarıya çıktığımda ev yanıyordu. Büyük kızım kendisini kurtarmak için çatıya çıkmış, oğlumda salonda kalmış. Büyük kızım aşağıya inememiş. Daha sonra anahtarı birisine verdim. Sağ olsun esnaf ve komşular kapıyı açma konusunda çok yardımcı oldu" ifadelerini kullandı

"Başımdan aşağıya bir damacana su döktüm ve içeriye girdim"

Kapının açılmasının ardından dumanlar nedeniyle içeride göz gözü görmediğini belirten Yayla, "Kapı açıldığında kimse içeri giremedi, burnumuza zehirli dumanlar geliyordu. Bende o an başımdan aşağıya bir damacana su döktüm. İçeriye girdim, çocuk ses vermiyordu. Göz gözü görmüyordu ve ben ellerimle yoklayarak oğlumu arıyordum. Daha sonra 'Anne' diye sesini duyduğumda koşup onu kucakladım. En sevdiği koltuğun üstünde oturmuş ve çok korkmuş durumdaydı. Dışarıya çıkarken koridorda takılıp düştüm ama daha sonra dışarıya çıkardım. Sonra aşağı indiğimizde itfaiye ekipleri geldi. Sanırım klima açıktı, klima patlamış. Patlayınca da bütün odalara birden sirayet etmiş. Allah kimseye böyle bir acı göstermesin. Çocuklarımın başına bir şey gelecek diye çok korktum. Yangın esnasında buraya gelmem ise büyük bir şanstı" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yangında Cesur Anne - Son Dakika

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