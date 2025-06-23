Antalya'da Yangında Genç ve Kedisi Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Yangında Genç ve Kedisi Kurtarıldı

Antalya\'da Yangında Genç ve Kedisi Kurtarıldı
23.06.2025 12:46
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Kepez'de çıkan yangında yalnız yaşayan 31 yaşındaki adam ve kedisi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında, evde yalnız yaşayan 31 yaşındaki genç ve kedisi son anda itfaiye tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kepez ilçesi Zafer Mahallesi 2613 Sokak'ta bulunan üç katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Sinan Kürşat Kaya'nın yaşadığı evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yatak odasında başlayan yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Evde yalnız olduğu öğrenilen Kaya, kedisiyle birlikte arka balkona sığınarak yardım bekledi.

Dumandan etkilendi, kedisiyle kurtarıldı

Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanla kaplanan apartmana yangın merdiveniyle ulaşan itfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalan Kaya ve kedisini güvenli şekilde tahliye etti. Vücudu dumandan etkilenen genç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kurtarılan kedinin de yangın sırasında büyük korku yaşadığı görüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

"Yukarı çıkmaya çalıştık ama duman çok yoğundu"

Yangını ihbar eden Hüsnü Karakaya, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Motorla eve doğru giderken alevlerin yükseldiğini gördüm. Dumanları fark ettim. Herkes aramaya çalışıyordu ama tam yer bilinmiyordu. Ben apartmanın ismini vererek doğrudan konumu bildirdim. Evde kimse var mı diye yukarı çıkmak istedik ama yoğun dumandan çıkamadık. Neyse ki herkes zamanında tahliye edildi. Vatandaşlık görevimizi yaptık." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yangında Genç ve Kedisi Kurtarıldı - Son Dakika

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