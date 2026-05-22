Antalya\'da Yankesicilik ve Hırsızlık Operasyonu

Antalya'da polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 4 ayrı yankesicilik ile 4 ayrı iş yeri ve kurumdan hırsızlık olayının şüphelileri yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde meydana gelen yankesicilik ve hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik projeli çalışma yürütüldü. Yapılan incelemelerde polis ve jandarma sorumluluk alanlarında gerçekleşen 8 ayrı olayın şüphelilerinin aynı kişiler olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda Ü.İ. ve S.İ. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ANTALYA