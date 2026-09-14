Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda 68 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda 68 şüpheli yakalandı

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 102 şüpheliye yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 68 şüpheli yakalandı. Yasa dışı bahisten elde edilen paraların aktarımında kullanılan banka hesaplarında 4 milyar lirayı aşan para hareketi tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 102 şüpheliye yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 68 şüpheli yakalandı. Yasa dışı bahisten elde edilen paraların aktarımında kullanıldığı belirlenen banka hesaplarında 4 milyar lirayı aşan para hareketi tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Çevrimiçi Yasa Dışı Bahis ve Kumarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenmesine rağmen alan adlarının başına veya sonuna harf ya da rakam eklenerek yeniden açılan siteler incelendi. Bu sitelerde bahis ve kumar oynanması için ödeme yapılmasına imkan sağlayan çeşitli bankalar ile ödeme kuruluşlarına ait 6 bin 51 hesabın bilgileri, ekran video kayıtlarıyla birlikte kişi ve şirketlerin tespit edilmesi amacıyla 4 Mart 2026 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderildi. MASAK tarafından yapılan incelemede, 5 bin 530 IBAN hesabının 3 bin 536 gerçek kişiye, 506 hesabın 303 tüzel kişiye, 4 hesabın ödeme kuruluşlarının havuz hesaplarına ait olduğu belirlendi. 11 hesabın ise sahibi tespit edilemedi. Yürütülen analiz çalışmalarında 6 bin 40 IBAN hesabına para gönderenler ile bu hesaplardan üçüncü kişilerin hesaplarına yapılan para transferleri incelendi. Tespit edilen kişiler hakkında ayrı ayrı hazırlanan raporlar, ilgili illerdeki emniyet birimlerine gönderildi. Şirketler ve kişilere ait bilgiler adres kayıt sistemine göre ayrıştırılırken, Antalya'da bulunan şüpheliler hakkındaki araştırma raporları da adli tahkikat için Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi. İncelemelerde yasa dışı bahisten elde edilen paraların aktarımında kullanıldığı belirlenen banka hesaplarında toplam 4 milyar 31 milyon 494 bin 171 lira 28 kuruşluk para hareketi tespit edildi. Şüphelilere ait hesapların yasa dışı bahis sitelerine tanımlandığı belirlendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3'ü cezaevinde bulunan toplam 102 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 96'sının Antalya kent merkezinde, birer şüphelinin ise Bingöl, Konya ve Adana'da adres kaydının bulunduğu bildirildi. Operasyonda 68 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 81 cep telefonu ile SIM kartlara el konuldu. Henüz yakalanamayan şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa, Antalya, Banka, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda 68 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda 68 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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