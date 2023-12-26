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Antalya'da yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Antalya'da bahçesine gitmek isteyen yaşlı adam, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada yaşlı adamın şapkası da düştü.

Antalya\'da yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
26.12.2023 - 14:39,
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Antalya'da bahçesindeki sebzeleri kontrol etmeğe giderken yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Saat 11.30 sıralarında Döşemealtı İlçesi Altınkale Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Antalya şehir merkezinde oturan Mahmut Akıncı (77) halk otobüsüne binerek kazanın yaşandığı yerin yakınındaki bahçesine gitmek istedi. Bulvar üzerinde otobüsten inerek karşıya geçmek isteyen yaşlı adama şehir merkezinden ilçe merkezine doğru hareket halinde bulunan Hüseyin Y. kontrolündeki 07 BLF 525 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen yaşlı adam için 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mahmut Akıncı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olay yerindeki şapkası yürek burktu

Diğer taraftan yaşlı adamın otomobilin çarptığı yerde düsen şapkası, yürek burktu. Polis ekipleri tarafından alınan şapkanın ailesine teslim edileceği öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise ekipler tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika


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