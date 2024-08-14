Antalya'da yerleşim yerinin olduğu noktada yangın çıktı - Son Dakika
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Antalya'da yerleşim yerinin olduğu noktada yangın çıktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yerleşim yerinin olduğu noktada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

14.08.2024 19:59
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yerleşim yerinin olduğu noktada bulunan otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi İpek Sokak'ta bulunan otluk alanda meydana geldi. Çıkan alevleri ve dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alınan ihbar üzerine olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yerleşim yerinin olduğu noktada çıkan yangını zamanında yapılan müdahale ile yangını kontrol altına aldı. Ekipler, bölgede yapılan soğutma çalışmasının ardından yangını tamamen söndürdü. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da yerleşim yerinin olduğu noktada yangın çıktı - Son Dakika

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