Antalya'da Yol Uygulamasında 14 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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Antalya'da polisin gerçekleştiği yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir aracın koltuk altlarına zulalanmış 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili silahları başka ilden getirip Antalya'da satacağı tespit edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polis ekipleri, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı yan yolu üzerinde yapılan yol uygulamasında durumundan şüphelendiği ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada yolcu koltuğu üzerinde 1 tabanca, koltuk altına zulalanmış toplam 13 tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde tabancaların ruhsatsız olduğu, başka bir ilden Antalya iline satılmak üzere getirildiği tespit edildi.

Olayla ilgili C.O., A.D. ve H.B. isimli şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA