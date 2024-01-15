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Antalya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi, Şoför ve Yolcu Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika
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Antalya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi, Şoför ve Yolcu Yara Almadan Kurtuldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yayla yolundan dönen bir şehir içi yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada şoför ve yolcu yara almadan kurtuldu. Yaşlı bir kadın olan yolcu, şoföre moral vererek korkusunu yenmesine yardımcı oldu.

Antalya\'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi, Şoför ve Yolcu Yara Almadan Kurtuldu
15.01.2024 - 11:23,
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Antalya'da yayla yolundan dönen şehir içi yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazayı şoför ve yolcu yara almadan atlattı. Yaşlı kadın büyük korku yaşayan şoföre, "Korkma oğlum, gel kuzum" diyerek moral verdi.

Kaza, saat 08.30'ta Konyaaltı ilçesi Yarbaşçandır Mahallesi Pınarbaşı mevkiinde meydana geldi. Rıza Avcı (24) idaresindeki 515 levhalı 07 AU 733 plakalı şehir içi halk otobüsü Söğüt Cuması Yaylası'ndan yolcu Şükriye Orhan'ı (64) aldıktan sonra kent merkezine doğru dönüşe geçti. Yavaş bir şekilde iniş yapan Avcı, tekerlerin mıcırda kayması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otobüs sağ tarafındaki şarampole devrildi. Otobüsün yuvarlanmasına ise ağaçlar engel oldu. Avcı, kazayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan şoför Rıza Avcı, yolcusu Şükriye Orhan'ı da güvenli şekilde dışarı çıkarmayı başardı. Ambulansta ilk kontrolü yapılan Orhan, sağlık durumunun iyi olması nedeniyle hastaneye gitmedi. Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Telefonla yakınlarını arayan Şükriye Orhan, "Uçtuk uçtuk, araba otobüs uçtu. Bu geldi başıma. Çandır'a iniyorduk, çok kötü uçtuk. Ölümden döndük. Ben içindeydim, demire tutundum. Çok korktuk. Araba hızlı değildi. Hızlı girse çamların tepesine çıkardık. Ağrılarım var ama iyiyim. Tansiyonum yükselmiş. Hızlı olsa ah bir gör. Önde oturuyordum, beni şoför çıkardı" dedi.

Orhan, büyük korku yaşayan şoför Avcı'ya ise, "Korkma oğlum, gel kuzum" diyerek moral vermeye çalıştı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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