Antalya'da Yolu Şaşıran Sürücü İstinat Duvarından Tırların Arasına Düştü - Son Dakika
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Antalya'da Yolu Şaşıran Sürücü İstinat Duvarından Tırların Arasına Düştü

Antalya\'da Yolu Şaşıran Sürücü İstinat Duvarından Tırların Arasına Düştü

Antalya'nın Serik ilçesinde bir sürücü, yolu şaşırdığı için otomobiliyle 5 metre yükseklikteki istinat duvarından aşağı düşerek park halindeki tırların arasına girdi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı ve vatandaşlar önlem alınması için bariyer yapılmasını talep etti.

10.02.2024 22:28
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Antalya'nın Serik ilçesinde yolu şaşıran sürücü otomobiliyle, 5 metre yükseklikteki istinat duvarından park halindeki tırların arasına düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Toptancı halinde akşam saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BGZ 526 plakalı BMW marka lüks otomobil, sürücüsünün toptancı halinden çıkış yolunu şaşırması sonucu 5 metrelik istinat duvarından alt yoldaki park halindeki tırların önüne düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde ve bir tırda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kaza sonrası inceleme başlattı.

Vatandaşlar ise bölgede sürekli aynı şekilde kazalar yaşandığı ancak önlem alınmadığını belirterek, başka kazaların yaşanmaması adına bariyer yapılması için yetkililere çağrıda bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Antalya'da Yolu Şaşıran Sürücü İstinat Duvarından Tırların Arasına Düştü - Son Dakika
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