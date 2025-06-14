Antalya\'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya- Alanya D-400 Karayolunda seyir halindeki otomobilin, aynı istikamette gitmekte olan araca çarptıktan sonra refüjü aşıp karşı şeride geçerek tur aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i Rus turist olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Buket G.'nin kullandığı 07 BYS 416 plakalı otomobil Manavgat çevre yolunda sollama yaparken aynı istikamette seyir halindeki Ali İnci'nin kullandığı 07 AIU 628 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjü aşıp karşı şeride geçtikten sonra Hamdi K.'nın kullandığı 07 EE 453 plakalı tur aracına çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Buket G. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Emine G. ile tur aracında yolcu olarak bulunan Rus vatandaşı Natalıa F. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Diğer taraftan, kaza ve kaza yapan araçlardan yola dökülen yağlar nedeniyle D-400 Karayolunda trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yolu temizlemeleri ve kumlama yapmalarının ardından trafik akışı normale döndü. - ANTALYA