Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya\'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
14.06.2025 12:45  Güncelleme: 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya-Alanya D-400 Karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i Rus turist olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol trafiği kontrollü olarak sağlandı.

Antalya- Alanya D-400 Karayolunda seyir halindeki otomobilin, aynı istikamette gitmekte olan araca çarptıktan sonra refüjü aşıp karşı şeride geçerek tur aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i Rus turist olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Buket G.'nin kullandığı 07 BYS 416 plakalı otomobil Manavgat çevre yolunda sollama yaparken aynı istikamette seyir halindeki Ali İnci'nin kullandığı 07 AIU 628 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjü aşıp karşı şeride geçtikten sonra Hamdi K.'nın kullandığı 07 EE 453 plakalı tur aracına çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Buket G. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Emine G. ile tur aracında yolcu olarak bulunan Rus vatandaşı Natalıa F. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Diğer taraftan, kaza ve kaza yapan araçlardan yola dökülen yağlar nedeniyle D-400 Karayolunda trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yolu temizlemeleri ve kumlama yapmalarının ardından trafik akışı normale döndü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Rus Turist, 3-sayfa, antalya, turist, Alanya, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’de kim ne kadar yayın geliri kazandı İşte zirvenin sahibi Süper Lig'de kim ne kadar yayın geliri kazandı? İşte zirvenin sahibi
Fenerbahçe’den Manchester City’nin yıldızına resmi teklif Fenerbahçe'den Manchester City'nin yıldızına resmi teklif
Ozan Güven’e ’Kasten Yaralama’ Suçundan Hapis Cezası Verildi Ozan Güven'e 'Kasten Yaralama' Suçundan Hapis Cezası Verildi
Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi
İsrail’in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan’a kaçtı Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı
Eski takım arkadaşı Arda Güler için konuştu: Yüzü masum ama çakal Eski takım arkadaşı Arda Güler için konuştu: Yüzü masum ama çakal
Liverpool’dan 136 milyon euroluk rekor transfer Liverpool'dan 136 milyon euroluk rekor transfer
Bu yüzden mi misilleme yapamıyor İran, en güçlü 4 adamını kaybetti Bu yüzden mi misilleme yapamıyor? İran, en güçlü 4 adamını kaybetti
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e havayolu seferleri iptal edilmiştir Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e havayolu seferleri iptal edilmiştir
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

13:48
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail’e yardım ederseniz vururuz
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
11:59
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
11:57
İsrail, Tebriz’e yeni bir saldırı başlattı Bölgeden dumanlar yükseliyor
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
16:48
Çuvalla para verecekler Premier Lig ekibinden Fenerbahçe’nin bel kemiğine kanca
Çuvalla para verecekler! Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin bel kemiğine kanca
16:30
Bahçeli’den İsrail’in İran saldırılarına ilk tepki: Nihai hedef Türkiye’dir
Bahçeli'den İsrail'in İran saldırılarına ilk tepki: Nihai hedef Türkiye'dir
16:12
HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir’den İran yorumu: Vuran İsrail değil
HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir'den İran yorumu: Vuran İsrail değil
16:08
Transfer için mi geldi Dünyaca ünlü golcüden Türkiye’de paylaşım
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
16:03
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
15:58
Türkiye’nin 100 yıllık ayakkabı devi konkordato ilan etti
Türkiye'nin 100 yıllık ayakkabı devi konkordato ilan etti
15:55
16 yaşındaki Gülden’i 30 bıçak darbesiyle öldürdü, mahkemede ’pişmanım’ dedi
16 yaşındaki Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldürdü, mahkemede 'pişmanım' dedi
15:53
Fenerbahçe ve Adidas arasında 5 yıllık anlaşma sağlandı
Fenerbahçe ve Adidas arasında 5 yıllık anlaşma sağlandı
15:51
İsrail, İran’ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu
İsrail, İran'ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu
15:40
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
15:36
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e havayolu seferleri iptal edilmiştir
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e havayolu seferleri iptal edilmiştir
15:32
Bu yüzden mi misilleme yapamıyor İran, en güçlü 4 adamını kaybetti
Bu yüzden mi misilleme yapamıyor? İran, en güçlü 4 adamını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 14:19:38. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.