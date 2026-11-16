Antalya'daki COP31'de 50 bine yakın araç arandı, Erzurum bomba imha ekibi övgü aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya'daki COP31'de 50 bine yakın araç arandı, Erzurum bomba imha ekibi övgü aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya\'daki COP31\'de 50 bine yakın araç arandı, Erzurum bomba imha ekibi övgü aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Antalya'nın ev sahipliğindeki COP31 Zirvesi'nde güvenlik operasyonları kapsamında 50 bine yakın araç ve 50 otel kapsamlı arama ve kontrolden geçirildi. Zirvede görev alan Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri, devlet başkanları ve heyetlerden teşekkür aldı.

Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve tüm dünyanın yakından takip ettiği COP31 Zirvesi'nde güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuldu. Zirve kapsamında yürütülen geniş çaplı güvenlik operasyonlarında; Erzurum ve Türkiye'nin pek çok ilinden görevlendirilen bomba imha uzmanları, dedektör köpekleri ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) keşif ekipleri kritik bir rol üstlendi.

50 bine yakın araç ve 50 otel tarandı

Uluslararası düzeyde büyük önem taşıyan organizasyonun sorunsuz tamamlanması için gece gündüz demeden çalışan ekipler, zirve alanı ve çevresinde yoğun bir mesai harcadı. Yürütülen önleyici güvenlik çalışmaları çerçevesinde, bölgeye giriş yapan 50 bine yakın araç ile delegasyonların konakladığı 50 otel kapsamlı arama ve kontrol faaliyetlerinden geçirildi.

Erzurum ekibine tam not

Zirvenin güvenliğine görünmeyen kahramanlar olarak imza atan bomba uzmanlarının tecrübe ve fedakarlığı, katılımcılardan tam not aldı. Zirveye katılan devlet başkanları ve beraberlerindeki heyetler, üst düzey güvenlik tedbirlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek ekiplere teşekkür etti. Operasyonlarda aktif görev alan Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de sergiledikleri başarılı performansla övgü alan birimler arasında yer aldı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerGüvenlik3. SayfaAntalyaErzurumGüncelCOP31ÇevreDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa Gemlik’te altın kaplı zeytin, kilosu 5 bin dolardan Orta Doğu’ya satılıyor Bursa Gemlik'te altın kaplı zeytin, kilosu 5 bin dolardan Orta Doğu'ya satılıyor
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı
Banu Alkan’dan sürpriz karar Artık kendi programı var Banu Alkan'dan sürpriz karar! Artık kendi programı var
14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti Son sözleri dikkat çekiciydi 14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri dikkat çekiciydi
Fon soruşturmasında adı geçerken ölmüştü Ali Emre Ballı’nın kız arkadaşından ’Şahap Kavcıoğlu’ iddiası Fon soruşturmasında adı geçerken ölmüştü! Ali Emre Ballı'nın kız arkadaşından 'Şahap Kavcıoğlu' iddiası
15:37
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
15:35
Çiğdem Karaaslan, Özlale’nin fon iddialarını yalanladı: Yargıya taşıyacak
Çiğdem Karaaslan, Özlale'nin fon iddialarını yalanladı: Yargıya taşıyacak
15:35
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
15:28
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
15:20
Dirk Kuyt’ın Fenerbahçe’den aldığı para belli oldu
Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'den aldığı para belli oldu
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 16:48:09. #.0.3#
SON DAKİKA: Antalya'daki COP31'de 50 bine yakın araç arandı, Erzurum bomba imha ekibi övgü aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android