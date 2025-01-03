Antalya'daki kaza sonrası bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Antalya'daki kaza sonrası bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Maddi hasarlı kaza sonrasında çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

03.01.2025 16:52
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Ölümle sonuçlanan hasarlı kaza tartışması şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi

Hasarlı kaza sonrası polis çağırma tartışmasında göğsünden bıçaklanıp hayatını kaybetti

Tartışma anları ve sonrasında yaşananlar cep telefonu ile görüntülendi

ANTALYA - Antalya'da maddi hasarlı kaza sonrası polis çağırma tartışmasında göğsünden bıçaklanarak bir kişinin hayatını kaybettiği olayın şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Antalya'da önceki gece saat 01.15 sularında Gazi Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda gece mesaisi biten otel çalışanlarını taşıyan servis aracına, içerisinde dört kişinin bulunduğu bir otomobil çarptı. Kazada iki araçta da maddi hasar oluştu. Kazanın ardından otomobilden inen 4 kişi ile servis sürücüsü arasında polisi çağırma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken şahışlar, serviste bulunan otel çalışanına bıçakla saldırdı.

Göğsüne aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybetti

Kavgada, 5 yıldızlı bir otelde barmen olarak çalışan ve bir kız çocuğu babası olan İsmail Takdir Kirişçi (35), göğsünden aldığı tek bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Kirişçi, olay yerine gelen ambulansla önce özel bir hastaneye, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri ve doktorların müdahalesi ile 2 kez duran kalbi tekrar çalıştırılan Kirişçi, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheliler yakalandı

Olay yerinden kaçmaya çalışan olayın şüphelileri Ferhat S. (17), Muhammet A. (29), Mehmet A. ve Hasan S. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İsmail Takdir Kirişçi'nin cenazesi ise dün Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ağabeyi ve eski eşi tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilen şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ederken olay anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Servis aracı içerisinde bir vatandaş tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde şüphelilerden birisinin servis sürücüsüne "Ben sana ne dedim, zararın neyse bende dedim. Değil mi" dediği görüldü. Görüntülerde ayrıca, kavga sonrası göğsüne aldığı bıçak darbesi ile yaralanan İsmail Takdir Kirişçi'ye mesai arkadaşlarının ve vatandaşların yardım etmek istediği anlar yer aldı.

Öte yandan olaya karışan şüphelilerden 17 yaşındaki Ferhat S. Çocuk Şube Müdürlüğü, diğer şüpheliler Muhammet A. (29), Mehmet A. ve Hasan S. ise Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'daki kaza sonrası bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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