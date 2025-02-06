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Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı: 2 hektar alan zarar gördü

ANTALYA - Antalya'da öğlen saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. yangında 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Beydağları Sahil Parkı'ndaki ormanlık alanda, bugün sabah saatlerinde yüksek gerilim hattında ki tellerin kopması nedeniyle yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, geniş bir alana yayıldı. Yangına Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar ve Orman Bölge Müdürlüğü ait 13 adet Arazöz, 4 adet su ikmal aracı, 10 adet ilk müdahale aracı 2 ekskavatör, 1 dozer ve 115 personelle ile müdahale edilirken Antalya Büyükşehir belediyesi de 7 itfaiye aracı, 4 arazöz ve 24 personel ile çalışmalara destek verdi. Yangın saat 17 30 itibarıyla kontrol altına alınırken 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yola devrilen ağaçlar kaldırıldı

Yangının meydana geldiği bölgenin engebeli ve yüksek bir arazi üzerinde yer alması nedeniyle ekipler bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Patika yol üzerine devrilen ağaçlar ekipler tarafından kaldırıldı. Arazözlerin bölgeye ulaşabilmesi için iş makineleriyle yollar düzeltilip bazı ağaçlar kesilerek güzergahlar açıldı.