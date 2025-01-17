Antalya\'daki teleferik kazası davasında 5 kişi için tahliye kararı

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Gökyüzünde heyecanlandıran an: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan 2024'te meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili, teleferik işletmecisi ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 6 kişi tutuklanmıştı.

"SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Teleferik kazasının 5'inci duruşması, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar Ahmet Buğra Samsunlu, Serkan Yellice, Serdar Tezcan, Okan Erol ve Suphi Kaplan hazır bulundu.

Olay anını anlatan şikayetçi Dilek Güvener, "Aniden büyük bir sarsıntı oldu, kopma, devrilme ve kıvılcım gibi bir şey görmedim, korkudan çok da etrafıma bakamadım. Sanıklardan şikayetçi değilim" dedi. Müşteki Fatma Tural ve İrem Nazlı Özcan da sanıklardan şikayetçi olmadığını söyledi.

5 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Duruşma savcısı, ara mütalaasında, tutuklu sanıklardan Suphi Kaplan'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanıklar, tahliye talebinde buşundu. Mahkeme heyeti, tutuklu 5 sanığın adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.