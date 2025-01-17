Antalya'daki teleferik kazası davasında 5 kişi için tahliye kararı - Son Dakika
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Antalya'daki teleferik kazası davasında 5 kişi için tahliye kararı

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 2024'te meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan teleferik kazasının 5'inci duruşması sonucunda 5 kişi tahliye edildi.

17.01.2025 21:23  Güncelleme: 21:32
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan 2024'te meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili, teleferik işletmecisi ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 6 kişi tutuklanmıştı.

"SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Teleferik kazasının 5'inci duruşması, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar Ahmet Buğra Samsunlu, Serkan Yellice, Serdar Tezcan, Okan Erol ve Suphi Kaplan hazır bulundu.

Olay anını anlatan şikayetçi Dilek Güvener, "Aniden büyük bir sarsıntı oldu, kopma, devrilme ve kıvılcım gibi bir şey görmedim, korkudan çok da etrafıma bakamadım. Sanıklardan şikayetçi değilim" dedi. Müşteki Fatma Tural ve İrem Nazlı Özcan da sanıklardan şikayetçi olmadığını söyledi.

5 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Duruşma savcısı, ara mütalaasında, tutuklu sanıklardan Suphi Kaplan'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanıklar, tahliye talebinde buşundu. Mahkeme heyeti, tutuklu 5 sanığın adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

Antalya\'daki teleferik kazası davasında 5 kişi için tahliye kararı
Kaynak: DHA

Konyaaltı, 3-sayfa, Antalya, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'daki teleferik kazası davasında 5 kişi için tahliye kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Efruz Bozkurt:
    e noldu şimdi? ne diye onca yaygara koparttınız madem heekesi salacaktınız? boş işler 12 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Helal olsun doğru Karar 5 6 Yanıtla
  • cemal aslan:
    Ölen öldüğüyle kalıyor. 9 0 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    zaten yalandan attılar ..milletin sesini kesmek için 8 0 Yanıtla
  • Osman Karaduman:
    ne oldu belediye başkanına akp nin yaptığı eziyetin nedeni vur kac yine burada muhalifsen akp nin baskıcı bayağı yüzünü görmüş olduk 4 4 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Suçlu kim.?? bu şekliyle adalet yerini bulmuş'mu oluyor yani. 6 0 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    Unutuldu gitti, herzamanki gibi hiç birşey olmamış gibi devam 4 0 Yanıtla
  • Seyfi Başcıl:
    Cevap paragrafta öss ci gencler. diyor ki "Teleferik isletmecisi ANETin eski yonetim kurulu baskani, simdiki Kepez Belediye Baskani Mesut Kocagöz'ünde aralqrinda bulundugu" hahahaahaha gercekten komik ya 0 0 Yanıtla
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