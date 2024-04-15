Antalya'daki teleferik kazasında 5 tutuklama
CHP İl Başkanı Kamacı:
"Tutuklama için tek bir neden var; neden ağır bakım hizmetleri 2 ayda değil de 20 günde tamamlandı. Başka bir nedeni yok"
ANTALYA - Antalya'daki teleferik kazasında belediye başkan adaylığı için görevinden ayrılıp 31 Mart'taki seçimlerde CHP'den Kepez Belediye Başkanı olan eski ANET Genel Müdürü Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, 8 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 1 kişi serbest bırakıldı.
Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 kişiden 5'i tutuklanırken, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 1 kişi de serbest bırakıldı. Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklama talebiyle mahkemeye çıkartıldı. Mahkemeden karar saat 22.00 sıralarında çıktı. Şüphelilerden eski ANET Genel Müdürü ve şimdiki Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol, Serdar Tezcan ve Serkan Yellice "taksirle ölüme sebep olma" suçundan tutuklandı. Kararın açıklanmasının ardından çok sayıda CHP'li Antalya Adliyesi önüne gelerek beklemeye başladı.
"Başkanımız dahil 5 kişi tutuklandı"
Antalya Adliyesi önünde açıklamada bulunan CHP İl Başkanı Naim Kamacı, "Elim kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 vatandaşımız yaralandı. 23 saat içerisinde kurtarma çalışmaları tamamlandı. Daha sonra kimsenin burnu kanamadı. Bugün arkadaşlarımız ifade vermek için adliyeye çağrıldı. Aralarında Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz de dahil olmak üzere 6 kişi tutuklanma talebi ile hakimliğe gönderildi. Başkanımız dahil 5 kişi tutuklandı. Tutuklama için tek bir neden var; 'Neden ağır bakım hizmetleri 2 ayda değil de 20 günde tamamlandı?'. Başka bir nedeni yok" dedi.
Konuşmaların ardından adliye otoparkının çıkışında beklemeye başlayan partililer, tutukluların cezaevine götürülmesine izin vermeyeceklerini söylediler. Grup, bir sure slogan attıktan sonra CHP İl Başkanı Kamacı'nın "İl başkanlığında toplanalım" sözleri üzerine adliye önünden ayrıldı.
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