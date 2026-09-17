Antalya Gazipaşa\'da kamyondaki jeneratörde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyon üzerindeki jeneratörde yangın çıktı.

Yangın, Muzkent Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonun kasasında bulunan ve sondaj makinelerine elektrik sağlayan jeneratörde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri, yoğun dumanın yükseldiği yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle jeneratörde maddi hasar meydana gelirken, jandarma ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.