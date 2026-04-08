Antalya-Isparta'da Feci Kaza: 7 Ölü
Antalya-Isparta'da Feci Kaza: 7 Ölü

08.04.2026 20:17
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile beton mikserinin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Antalya- Isparta karayolunda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 7 kişinin isimleri belli oldu.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Burdu il sınırı Antalya-Isparta karayolu Kargı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan Adil Özkan idaresindeki 15 ADU 494 plakalı minibüs ile Gürkan G. idaresindeki 07 CCJ 799 plakalı bir lojistik firmasına ait beton mikseri kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Adil Özkan ve minibüste yolcu konumunda bulunan Gülsüm Özkan, Zeynep İnaz, Hayrunisa Karaca, Elmas Yüce, Cemile Çakır, Yeter Gümüş hayatını kaybederken Esin K., Zülgariye Ö. ve beton mikseri sürücüsü Gürkan G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler tarafından incelemeler sürerken minibüste bulunan kişilerin Antalya'nın Aksu ilçesinde tarım işinde çalıştıkları ve Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesine seyir halinde oldukları öğrenildi. Kazanın yaşandığı karayolu ulaşıma kapanırken, araçlarının kaldırılmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı bildirildi. Öte yandan, olayla ilgili Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında 3 savcı görevlendirildi.

Burdur Valiliğinden açıklama

Burdur Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.00 sıralarında ilimiz Bucak ilçesi Kargı Tüneli çıkışı Karaöz mevkiinde minibüs ile beton mikserinin karıştığı çarpışmalı trafik kazası sonucu ilk belirlemelere göre 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edilmiş olup, bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Yaralı vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmış, ekiplerimizin olay yerindeki çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Yol, kontrollü şekilde trafiğe açılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Isparta, Antalya, Tarım, Kaza, Son Dakika

Advertisement
