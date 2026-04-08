Antalya-Isparta Karayolunda Feci Kaza: 7 Ölü, 7 Yaralı

08.04.2026 19:05
Antalya- Isparta karayolunda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Burdu il sınırı Antalya-Isparta karayolu Kargı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan 15 ADU 494 plakalı minibüs ile 07 CCJ 799 plakalı bir lojistik firmasına ait beton mikseri kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler tarafından incelemeler sürerken minibüste bulunan kişilerin Antalya'nın Aksu ilçesinde tarım işinde çalıştıkları ve Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesine seyir halinde oldukları öğrenildi.

Kazanın yaşandığı karayolu ulaşıma kapanırken, araçlarının kaldırılmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı bildirildi. Öte yandan, olayla ilgili Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında 3 savcı görevlendirildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İHA

