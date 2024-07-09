Antalya-Isparta Karayolunda Kaza: 4 Kişi Yaralandı

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Antalya- Isparta karayolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak tünel içinde takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.20 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Kargı Köyü Antalya-Isparta karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kargı Tünelleri içerisinde seyir halinde olan Murat A. (51) idaresindeki 15 DF 678 plakalı Tofaş otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan sürücü Murat A. ile yanında bulunan Fatma A.(48), Ayşenur A.(20) ve Tuğçe A. (18) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURDUR