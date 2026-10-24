Antalya Kaş\'ta uyuşturucu operasyonunda 22 bin sentetik hap ele geçirildi

Antalya Kaş'ta uyuşturucu operasyonunda 22 bin sentetik hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya İl Jandarma Komutanlığının Kaş'ta yürüttüğü çalışma kapsamında 5 şüphelinin ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 22 bin sentetik hap ele geçirildi, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Kaş ilçesinde 22 bin adet sentetik hap gele geçirildi.
Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kaş ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 şüphelinin ikametlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldı. Armalarda 22 bin adet sentetik hap ele geçirilirken olayla ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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