Antalya'nın Kepez ve Aksu ilçelerinde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, sentetik hap ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 1 kişi tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kepez ve Aksu ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Belirlenen 3 şüphelinin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 150 gram skunk (esrar), 1 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 50 gram cannabinoid, 90 gram metamfetamin, 1 kilo 130 gram A4 cannabinoid, 40 adet Lyrica hap ve 6 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 3 hassas terazi, iklimlendirme malzemeleri, 1 el dürbünü, 1 el telsizi, 50 adet 9 milimetre tabanca fişeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit paraya el konuldu.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerden 1'i tutuklandı.