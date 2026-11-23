Antalya Kepez ve Aksu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden 1'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Kepez ve Aksu ilçelerinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu, sentetik hap ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerden 1'i tutuklandı.
Antalya'nın Kepez ve Aksu ilçelerinde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, sentetik hap ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 1 kişi tutuklandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kepez ve Aksu ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Belirlenen 3 şüphelinin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 150 gram skunk (esrar), 1 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 50 gram cannabinoid, 90 gram metamfetamin, 1 kilo 130 gram A4 cannabinoid, 40 adet Lyrica hap ve 6 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca 3 hassas terazi, iklimlendirme malzemeleri, 1 el dürbünü, 1 el telsizi, 50 adet 9 milimetre tabanca fişeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit paraya el konuldu.
Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerden 1'i tutuklandı.
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