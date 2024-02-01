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Antalya-Konya Karayolunda Kar Kürüme ve Tuzlama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Antalya-Konya Karayolunda Kar Kürüme ve Tuzlama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya-Konya Karayolunda Kar Kürüme ve Tuzlama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda sağanak kar yağışı nedeniyle ekipler 20 kilometrelik alanda kar kürüme ve yol tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yolun trafiğe kapanmaması için önlemler alınıyor.

01.02.2024 00:00
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Antalya- Konya karayolunda ekiplerin yolu açık tutma çabası

20 kilometrelik alanda aralıksız tuzlama ve kar kürüme mesaisi

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda sağanak kar yağışı devam ediyor. Bölgenin trafiğe kapanmaması için ekipler 20 kilometrelik alanda kar kürüme ve yol tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Geçtiğimiz Pazar günü gece 22.30 saatlerinde bölgede başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Akseki'nin Yarpuz Mahallesinden sonra başlayıp yaklaşık yaklaşık 20 kilometrelik alanda devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle karayolları Alacabel ekipleri aralıksız olarak çok sayıda iş makinesi ile yolda kar kürüme ve tuzlama çalışması sürdürüyor. Bölgede kar kalınlığının ise yer yer bazı bölgelerde 10 santimetre bazı bölgelerde ise 30 santimetreye kadar yükseldiği bildirildi. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri Antalya-Konya karayolunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, yolun tüm araç trafiğine açık olduğu, yolu kullanacak olan sürücülerin ise yanlarında her ihtimale karşı zincir bulundurmaları istendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya-Konya Karayolunda Kar Kürüme ve Tuzlama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya-Konya Karayolunda Kar Kürüme ve Tuzlama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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