Antalya-Konya Yolunda Kar Yağışı ve Tuzlama Çalışmaları

Antalya- Konya karayolunda kar yağışı etkisini kaybederken ekipler tuzlama çalışması yapıyor.

Bölgede dün etkili olan yağmur akşam saat 20.00 sıralarında yerini kara bıraktı. Kar yağışı Akseki'den itibaren başlayıp Konya'nın Seydişehir ilçesine kadar devam etti.

İlk etapta Alacabel Battı Çıktı mevkiinden Karayolları Alacabel Bakımevine kadar yaklaşık 10 kilometrelik yolda etkili olan kar yağışı ilerleyen saatlerde ise Akseki - Seydişehir karayolunda tamamen etkili olmaya başladı. Kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü. Aralıksız süren kar yağışı ile bölgede kar kalınlığı yer yer 20-30 santimetreye kadar ulaştı.

"Yağış ile birlikte karayolları ekipleri harekete geçti"

Bölgede yoğun ve etkili olan kar yağışı ile birlikte Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinası ile yolun trafiğe kapanmaması için aralıksız olarak kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı. 1825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının başlaması ile birlikte Akseki Bölge Trafik ve Akseki İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yolda güvenlik önlemleri aldı. - ANTALYA