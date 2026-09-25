Antalya Manavgat\'ta arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin önündeki araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D.'nin kullandığı 07 BEP 738 plakalı otomobil, aynı istikamette gitmekte olan H.O.'nun kullandığı 07 CKJ 082 plakalı araca arkadan çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi. Kazada yaralanan 07 BEP 738 plakalı otomobil sürücüsü A.D., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.