Hortum Manavgat\'ı savaş alanına çevirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hortumun geçtiği güzergahta evlerin çatıları uçtu, ağaçlar kökünden söküldü, seralar yıkıldı ve sokaklar kiremit parçalarıyla kaplandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Çolaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde hortum ve kasırga etkili oldu. Denizden karaya ilerleyen hortum, Çolaklı Süral yolunu takip ederek güzergah üzerindeki birçok ağacı kökünden söküp farklı noktalara savurdu. Hortumun etkisiyle çok sayıda muz serası yıkılırken, bazı evlerin çatıları uçtu. Mahallenin bazı sokaklarında yollar tamamen çatıdan dökülen kiremitlerle kaplanırken, hortumun savurduğu kiremitlerin evlerin camlarından içeri girdiği görüldü. Olayda camlar, panjurlar, klimalar ve güneş enerji sistemlerinde ciddi hasar oluştu. Fırtına ve yağış nedeniyle sokakta kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Bölgedeki elektrik kesintisi ve sabit hatlardaki arızalar devam ederken, AKEDAŞ ve Manavgat Belediyesi ekipleri hasar tespit ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. - ANTALYA