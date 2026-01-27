Hortum Manavgat'ı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Hortum Manavgat'ı savaş alanına çevirdi

Hortum Manavgat\'ı savaş alanına çevirdi
27.01.2026 09:28  Güncelleme: 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gece saatlerinde etkili olan hortum, birçok evin çatısını uçururken ağaçları kökünden söktü ve seraları yıktı. Olayda ciddi maddi hasar meydana geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hortumun geçtiği güzergahta evlerin çatıları uçtu, ağaçlar kökünden söküldü, seralar yıkıldı ve sokaklar kiremit parçalarıyla kaplandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Çolaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde hortum ve kasırga etkili oldu. Denizden karaya ilerleyen hortum, Çolaklı Süral yolunu takip ederek güzergah üzerindeki birçok ağacı kökünden söküp farklı noktalara savurdu. Hortumun etkisiyle çok sayıda muz serası yıkılırken, bazı evlerin çatıları uçtu. Mahallenin bazı sokaklarında yollar tamamen çatıdan dökülen kiremitlerle kaplanırken, hortumun savurduğu kiremitlerin evlerin camlarından içeri girdiği görüldü. Olayda camlar, panjurlar, klimalar ve güneş enerji sistemlerinde ciddi hasar oluştu. Fırtına ve yağış nedeniyle sokakta kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Bölgedeki elektrik kesintisi ve sabit hatlardaki arızalar devam ederken, AKEDAŞ ve Manavgat Belediyesi ekipleri hasar tespit ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Manavgat, Antalya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hortum Manavgat'ı savaş alanına çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de bazı NBA maçlarına “kar fırtınası“ ertelemesi ABD'de bazı NBA maçlarına "kar fırtınası" ertelemesi
Deve kuşu trafiği altüst etti Deve kuşu trafiği altüst etti
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi ''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
“Hasretinle Yandı Gönlüm“ün unutulmaz sesi Seha Okuş aramızdan ayrıldı "Hasretinle Yandı Gönlüm"ün unutulmaz sesi Seha Okuş aramızdan ayrıldı
İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

09:48
Nihat Kahveci 2-2’lik maç sonrası Sergen Yalçın’a verdi veriştirdi
Nihat Kahveci 2-2'lik maç sonrası Sergen Yalçın'a verdi veriştirdi
09:32
Vay Netanyahu vay Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Vay Netanyahu vay! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
08:48
7 CHP’li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP’den ezber bozan çıkış
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
08:36
Galatasaray’ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak
Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak
08:02
ABD’deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor
ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor
07:25
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 10:02:56. #7.11#
SON DAKİKA: Hortum Manavgat'ı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.