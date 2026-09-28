Antalya Manavgat'ta jandarma valizde 6 bin 540 sentetik hap buldu, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta jandarma valizde 6 bin 540 sentetik hap buldu, şüpheli tutuklandı

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Antalya Manavgat\'ta jandarma valizde 6 bin 540 sentetik hap buldu, şüpheli tutuklandı
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda bir şüphelinin valizinde 6 bin 540 sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 540 sentetik hap ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında bir şüpheliye ait valizde yapılan aramada 6 bin 540 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıJandarma3. SayfaGüvenlikManavgatAntalyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta jandarma valizde 6 bin 540 sentetik hap buldu, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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