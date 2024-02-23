Antalya Manavgat'ta Kamyonetle Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya Manavgat'ta Kamyonetle Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya Manavgat\'ta Kamyonetle Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kapalı kasa kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

23.02.2024 10:32  Güncelleme: 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kapalı kasa kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Side Mahallesi Kemer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Ali Avşar'ın kullandığı 07 BAS 297 plakalı kapalı kasa kamyonet ile aynı istikamette gitmekte olan Cevdet Karakuş'un kullandığı 34 CAS 611 plakalı motosiklet çarpıştı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Cevdet Karakuş, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya Manavgat'ta Kamyonetle Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 15:38:05. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta Kamyonetle Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement