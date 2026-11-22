Antalya'nın Manavgat ilçesinde işyerinin önünde kulübesinde bağlıyken kimliği belirsiz bir şahıs tarafından götürülen köpek jandarma ekiplerinin bölgedeki güvenlik kameralarını adım adım takibi ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesinde meydana gelen olayda, Recep Göbül isimli vatandaşın işyerinin önündeki kulübede bulunan köpeğinin çalındığını belirterek Jandarma'ya şikayetçi olması üzerine ekipler kayıp köpeğin bulunması için harekete geçti. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını adım adım takip eden Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) ekipleri köpeği çalan şüphelinin Abdullah A. olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarında yoldan bisikleti ile geçerken köpeği fark eden Abdullah A.'nın köpeği zincirinden çözdükten sonra kısa süre oynadığı, birkaç kez köpeğin işyerine geri geldiği, Abdullah A: 'nın da köpeğin ardından geldiği ve son olarak bisikletine binerek köpekle birlikte bölgeden uzaklaştığı görüldü. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda Abdullah A. kısa sürede köpek ile birlikte yakalanırken köpek sahibine teslim edildi.