Antalya Manavgat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı; sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Manavgat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı; sürücü yaralandı

Antalya Manavgat\'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı; sürücü yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü İsmail A. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda yapay şelale istikametine seyir halindeki İsmail A.'nın kullandığı 51 ADB 544 plakalı motorlu bisikletin, Mithatpaşa Caddesi kesişimine geldiğinde Mithatpaşa Caddesi'nden Demokrasi Bulvarı'na çıkan İhsan K.'nın kullandığı 07 JH 772 plakalı otomobil ile çarpışması sonucunda meydana geldi. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motorlu bisiklet sürücüsü İsmail A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Manavgat, 3. Sayfa, Antalya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya Manavgat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı; sürücü yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Serhat Kılıç’a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler Serhat Kılıç'a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler
Türkiye’nin yeni kalkanı sahaya indi Türkiye'nin yeni kalkanı sahaya indi
71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı 71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı

13:05
Türk Hava Yolları’ndan tarihi anlaşma Liverpool’un göğsünde THY yazacak
Türk Hava Yolları'ndan tarihi anlaşma! Liverpool'un göğsünde THY yazacak
12:56
Şampiyonlar Ligi 10 bin kez oynatıldı İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın tur şansı
Şampiyonlar Ligi 10 bin kez oynatıldı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı
12:42
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
12:35
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 13:09:20. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı; sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement