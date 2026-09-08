Antalya Manavgat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı; sürücü yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü İsmail A. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda yapay şelale istikametine seyir halindeki İsmail A.'nın kullandığı 51 ADB 544 plakalı motorlu bisikletin, Mithatpaşa Caddesi kesişimine geldiğinde Mithatpaşa Caddesi'nden Demokrasi Bulvarı'na çıkan İhsan K.'nın kullandığı 07 JH 772 plakalı otomobil ile çarpışması sonucunda meydana geldi. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motorlu bisiklet sürücüsü İsmail A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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