Antalya Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Antalya Manavgat\'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosikletin kaldırıma çarparak boş arsaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

25.04.2024 10:35
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosikletin kaldırıma çarparak boş arsaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Muhammed Baki Arvas'ın kullandığı 65 ABZ 259 plakalı motosiklet, Sorgun Mezarlığı önündeki viraja geldiğinde sürücüsünün motosiklet hakimiyetini kaybetmesiyle yaya kaldırımına çarparak boş araziye uçtu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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