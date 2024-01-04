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Antalya Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı, Motosiklet Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı, Motosiklet Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası motosiklet ise yanarak kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülemeyerek kullanılamaz hale geldi.

Antalya Manavgat\'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı, Motosiklet Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
04.01.2024 - 14:00,
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası motosiklet ise yanarak kısa sürede kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Side Antik Kent giriş kapısına 10 metre mesafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Onur Akın'ın kullandığı 07 BAC 484 plakalı motosiklet, yolun ıslak olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ise yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazanın ardından bir anda yanmaya başlayan motosiklet, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı, Motosiklet Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı, Motosiklet Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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