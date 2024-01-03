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Antalya Manavgat'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya Manavgat\'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
03.01.2024 - 16:13,
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ömer K.'nin kullandığı 07 GMV 69 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nde İmam Hatip Lisesi istikametine seyir halindeki Hasan Sert'in kullandığı 07 BCU 170 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Sert, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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