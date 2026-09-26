Antalya Manavgat'ta otomobilin traktöre çarptığı kazada 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta otomobilin traktöre çarptığı kazada 2 kişi ağır yaralandı

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Antalya Manavgat\'ta otomobilin traktöre çarptığı kazada 2 kişi ağır yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu'nda otomobilin aynı yönde seyreden traktöre arkadan çarpması sonucu traktörde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu'nda otomobilin aynı yönde seyreden traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, traktörde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Doğançam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan U.H.H. idaresindeki 22 DC 569 plakalı traktöre, Doğançam Kavşağı'na yaklaştığı sırada aynı yönde seyreden H.Ö. idaresindeki 07 CAC 60 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çarpışmanın ardından traktör sürücüsü U.H.H. ile traktörde yolcu olarak bulunan K.A. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan U.H.H. ile K.A. tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.Kazanın ardından otomobil sürücüsü H.Ö., Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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