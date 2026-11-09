Antalya Muratpaşa'da 2 katlı evin üst katı yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Antalya Muratpaşa'da 2 katlı evin üst katı yangında kullanılamaz hale geldi

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Antalya Muratpaşa\'da 2 katlı evin üst katı yangında kullanılamaz hale geldi
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Antalya Muratpaşa\'da 2 katlı evin üst katı yangında kullanılamaz hale geldi
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yan evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında evin üst katı kullanılamaz hale gelirken kiracı, beyaz eşyalar dahil her şeyin yandığını söyledi.

Antalya'da müstakil gecekondu çıkan yangında küle döndü. Evde bulunan tüm eşyaların yandığını söyleyen vatandaş, "Her şeyimiz gitti hiçbir şeyimiz kalmadı" dedi.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2864 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebebi henüz belirlenemeyen yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı'na bağlı ekipler üst katı alevler içinde yanan eve müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile yangın alt kata ve bitişiğinde bulunan diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle evin üst katı kullanılamaz hale geldi.

"Başka bir şeyimiz kalmadı"

Yanan evde kiracı olarak oturan Şahin Işık, bahçede temizlik yaparken evden bir patlama sesi geldiğini belirterek, "2 saat önce dışarı çıkmıştım. Geldiğimde ev sahibi ağacın yanında oturuyordu, onunla biraz sohbet ettim. Sonra arka bahçedeki çöpleri toplamaya başladım. Bir anda bir patlama sesi geldi. Yukarı çıktım baktığımda alevler kapıdan dışarıya çıktı. Ev sahibi ile birlikte itfaiyeyi aradık. Maddi zarar büyük, beyaz eşyalar her şey yandı. Bütün her şeyimiz oydu, başka bir şeyimiz kalmadı" dedi.

Kaynak: İHA
Muratpaşa3. SayfaAntalyakiracıGüncelSon Dakika

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