Antalya'nın Alanya ve Döşemealtı ilçelerinde 210 kg kıyılmış tütün ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'nın Alanya ve Döşemealtı ilçelerinde 210 kg kıyılmış tütün ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya\'nın Alanya ve Döşemealtı ilçelerinde 210 kg kıyılmış tütün ele geçirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ve Döşemealtı ilçelerinde şüphelilere ait ikamet, işletme ve araçta yapılan aramalarda 210 kilogram kıyılmış tütün, 377 paket kaçak sigara, 20 kaçak elektronik sigara ve 39 elektronik sigara ısıtıcısı ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ve Döşemealtı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 210 kilogram kıyılmış tütün, 377 paket kaçak sigara ve çok sayıda elektronik sigara ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce Alanya ve Döşemealtı ilçelerinde belirlenen şüphelilere ait ikametler, bir işletme ve araçta arama gerçekleştirildi. Aramalarda 210 kilogram kıyılmış tütün, 377 paket kaçak sigara, 20 adet kaçak elektronik sigara ve 39 adet elektronik sigara ısıtıcısı ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Döşemealtı3. SayfaGüvenlikAntalyaAlanyaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes ayakta alkışladı İsrail’e golünü attı, sonrası olay oldu Herkes ayakta alkışladı! İsrail'e golünü attı, sonrası olay oldu
Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Sedat Peker için büyük hazırlık Sedat Peker için büyük hazırlık
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı
15:55
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
15:15
Akaryakıta 3 zam birden 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
15:11
Fenerbahçe’den olaylı ayrılmıştı Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
14:40
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
14:38
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
13:51
Öğretmenin öldürüldüğü olayda kahreden detayı vali açıkladı Katiline evladı gibi bakmış
Öğretmenin öldürüldüğü olayda kahreden detayı vali açıkladı! Katiline evladı gibi bakmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 16:20:53. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'nın Alanya ve Döşemealtı ilçelerinde 210 kg kıyılmış tütün ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei