Gazipaşa\'da mahalle konağında yangın korkuttu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde mahalle konağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Zeytinada Mahallesi'nde bulunan mahalle konağında saat 19.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. - ANTALYA