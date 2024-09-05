Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika
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Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası

Antalya\'da Zincirleme Trafik Kazası

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen zincirleme kaza ve tek taraflı kaza sonucunda toplamda 6 kişi yaralandı. Kazalar nedeniyle bölgede trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

05.09.2024 21:58
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Antalya'nın yüksek kesimlerindeki yağış, kazaları da beraberinde getirdi

4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, aynı bölgede yaşanan tek taraflı ikinci bir kazada ise 1 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde 4 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, yine aynı bölgede bir başka trafik kazasında ise bir kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Akseki - Saydişehir karayolu Alacabel Mevkii yakınlarında meydana geldi. Halil İbrahim Yurtseven idaresindeki 60 EY 996 plaka aracı ile Akseki istikametinden Seydişehir istikametine seyrederken hemen önünde seyreden Talhat Coşkun idaresindeki 46 AGR 070 plakalı aracın arka kısımlarına çarpması neticesiyle, Levent Koçbeker idaresindeki 42 FK 672 plakalı araç ve Serdal Kömür idaresindeki 06 GC 1944 plakalı aracın da karıştığı 4 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Kazayı görenler 112 acil servisini aramaları üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, trafik ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada 60 EY 996 plaka araç sürücüsü Halil İbrahim Yurtseven, aynı araçta yolcu olarak bulunan Belin Aysu, Hüseyin Yağız ve Ümmehan Yurtseven ile Cemre Hatice Akyüz hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesinin ardından yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Aynı bölgede ikinci kaza

Aynı bölgede meydana gelen ikinci bir kazada ise, Mehmet Arık idaresindeki Almanya plakalı RA DA 1003 araç havanın yağışlı, zeminin ıslak olması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Döndü Arık kaza yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne hafif yaralı olarak kaldırıldı.

Bölgede meydana gelen kazalar nedeniyle Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri yaklaşık 3 saat kontrollü şekilde trafik akışını sağladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika
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