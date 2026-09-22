Antalya Serik'te 4 araçlı zincirleme kaza D-400'de trafiği durdurdu, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya Serik'te 4 araçlı zincirleme kaza D-400'de trafiği durdurdu, 2 kişi yaralandı

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Antalya Serik\'te 4 araçlı zincirleme kaza D-400\'de trafiği durdurdu, 2 kişi yaralandı
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Antalya Serik'te D-400 kara yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle Antalya-Serik istikametinde trafik durma noktasına geldi; yol temizleme çalışmasıyla ulaşım normale döndü.

Antalya'nın Serik ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken, D-400 kara yolu adeta savaş alanına döndü.

Edinilen bilgiye göre, Antalya-Serik istikametinde seyir halinde olan M.M.S. idaresindeki 34 NJ 007 plakalı otomobil, C.E. yönetimindeki 07 ATT 36 plakalı otomobil, K.A. kontrolündeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil ve K.D. idaresindeki 07 AZN 12 plakalı kamyon, Kayaburnu Mahallesi mevkiinde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis, ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan otomobillerde yolcu olarak bulunan E.N.Ö. ve A.T.Y.'nin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan kopan parçalar ise D-400 kara yoluna savruldu. Kazaya karışan araçların yol ortasında kalması nedeniyle Antalya-Serik istikametinde trafik durma noktasına geldi. Kara yolunun büyük bölümü ulaşıma kapanırken, trafik yol temizleme çalışması ve araçların kaldırılmasıyla normale dönerken kaza sonrası inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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