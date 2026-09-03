Antalya Serik'te zabıta memuru Osman Kozan kansere yenildi, gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika
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Antalya Serik'te zabıta memuru Osman Kozan kansere yenildi, gözyaşlarıyla uğurlandı

Antalya Serik\'te zabıta memuru Osman Kozan kansere yenildi, gözyaşlarıyla uğurlandı
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Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli 39 yaşındaki Osman Kozan, tedavi gördüğü hastanede kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Belediye önünde düzenlenen törenin ardından Kozan'ın naaşı, Akbaş Mahallesi Küçükandız Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Antalya'da Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Osman Kozan (39), bir süredir tedavi gördüğü hastanede kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Genç zabıta personelinin vefatı ailesini, mesai arkadaşlarını ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Hayatını kaybeden Kozan için uzun yıllar emek verdiği Serik Belediyesi hizmet binası önünde tören düzenlendi. Yoğun katılımın gözlendiği cenaze törenine Serik Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, belediye personeli, merhumun anne ve babası ile çok sayıda yakını katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşandı. Kozan'ın mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Yapılan duaların ve alınan helalliğin ardından Kozan'ın naaşı, toprağa verilmek üzere Akbaş Mahallesi Küçükandız Mezarlığı'na götürülerek, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Zabıta, Kozan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya Serik'te zabıta memuru Osman Kozan kansere yenildi, gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Serik'te zabıta memuru Osman Kozan kansere yenildi, gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika
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