Antalya'ya inen Azimuth uçağında bomba ihbarı asılsız çıktı, 65 yolcu tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rus havayolu Azimuth Airlines'ın Mineralnye Vody-Antalya seferindeki uçağına yapılan bomba ihbarı, Antalya Havalimanı'na inişin ardından asılsız çıktı. Güvenli bölgeye alınan uçaktaki 65 yolcu ve 4 mürettebat tahliye edilirken aramada olumsuz duruma rastlanmadı.
Antalya'da Rus havayolu şirketi uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.
Rusya hava yolu şirketi Azimuth Airlines'a ait, Mineralnye Vody-Antalya seferini yapan yolcu uçağına yapılan bomba ihbarının ardından ekipler harekete geçti. Uçağın Antalya havalimanına inişinden sonra güvenli bölgeye alınan uçakta bulunan 65 yolcu ve 4 mürettebat tahliye edilip detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalar sonunda uçakta herhangi olumsuz bir duruma rastlanırken ihbarın asılsız olduğu bildirildi.
Kaynak: İHA
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