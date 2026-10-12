Antalya\'da kadını boğarak öldüren şüpheli Konya\'da teslim oldu

Antalya'da birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdükten sonra şehirlerarası otobüsle Konya'ya giderek burada polise teslim olan şahıs ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin cinayetin ardından Canan Yıldırım'ın hesabından 17 bin TL'yi kendi hesabına aktardığı öğrenildi

Dün akşam Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6221 Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana gelen olayda, Canan Yıldırım (49) ile Talha T. (27) arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada Talha T., 49 yaşındaki Yıldırım'ı darp ettikten sonra yatakta boğarak öldürdü. Olayın ardından evden ayrılan Talha T. şehirlerarası yolcu otobüsü ile Antalya'dan Konya'ya gitti. Burada emniyete giderek polise teslim olan Talha T. cinayeti itiraf etti. Durumun Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bildirilmesi üzerine ekipler, Talha T.'nin verdiği adrese gitti.

Genç kadının cenazesini ağabeyi teslim aldı

Fevzi Çakmak Mahallesi 6221. Sokak'taki ikamete gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Canan Yıldırım'ı yatak odasında ölü olarak buldu. Yıldırım'ın cenazesi Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yıldırım'ın cenazesi bugün abisi tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Genç kadının ağabeyinin bir hayli üzgün olduğu görülürken, Yıldırım'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Aksu'nun Karaöz Mahallesi'ne götürüldü.

Öte yandan cinayetin ardından olay yerinden kaçarak Konya'ya giden ve burada polise teslim olan Talha T., gece saatlerinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Antalya'ya getirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde ki ifade işlemlerinin ardından Talha T. sağlık kontrolünden geçirilerek adliye sevk edildi. Talha T.'nin emniyetteki ifadesinde Canan Yıldırım ile aralarında çıkan tartışma sırasına genç kadını darp ettiği, ardından boğarak cinayeti işlediği öğrenildi. Tahla T.'nin ifadesinde ayrıca cinayetin ardından Canan Yıldırım'ın banka hesabında bulunan 17 bin TL'yi kendi hesabına aktardığı ve evden ayrılarak Konya'ya gittiği öğrenildi.